Стало известно о привилегиях служащего в элитном спецназе рэпера Macan

У служащего в Росгвардии рэпера Macan охрана и неограниченный доступ к телефону

Российский рэпер Маcаn (настоящее имя — Андрей Косолапов) служит в элитном спецназе Росгвардии с привилегиями, которых нет у рядовых солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С первых дней службы в Подмосковье у музыканта личная охрана — ему выделен человек, который следит за комфортом рэпера и защищает от непредвиденных ситуаций. Macan имеет неограниченный доступ к телефону, в отличие от обычных срочников, которым его выдают только по выходным.

Живет музыкант не как солдат, а на офицерских условиях центра спецназначения «Витязь»: носит форму не по уставу без портупеи и в неправильно зашнурованных берцах. Ему разрешили работать во время службы и участвовать в рекламных кампаниях.

Срочникам запрещено досаждать Косолапову — нельзя у него занимать деньги, фотографироваться и болтать о его пребывании в части своим родным и близким. Сослуживцы положительно отзываются о рэпере, называя его адекватным. Macan регулярно занимается физической подготовкой и питается в столовой дивизии наравне с другими.

Повар нарушил один из запретов и попал на гауптвахту после видео с курящим музыкантом.

В конце ноября стало известно, что Косолапова распределили в центр спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков, а за все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России. Там рэпер пройдет физическую, огневую и специальную подготовку, а затем займется обеспечением безопасности граждан на территории Московского региона.