Джеймс Бонд, «Звездные войны» и великанша. Названы лучшие игры 2025 года. Чем они поражают?

Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшей игрой 2025-го по версии The Game Awards

Утром 12 декабря завершилась 11-я церемония The Game Awards — одного из важнейших мероприятий в мире видеоигр. Главной игрой года признали RPG Clair Obscur: Expedition 33, она же стала абсолютным рекордсменом по количеству наград. Также награды получили Counter-Strike 2, Hades II, Arc Raiders и другие проекты.

Кроме награждения победителей в рамках церемонии показали ряд релизов. Зрители увидели трейлеры продолжений серий Resident Evil, Star Wars, Control, Tomb Raider и анонсы совершенно новых игр, которые выйдут в 2026 году.

Clair Obscur: Expedition 33 — рекордсмен и самая громкая игра года

Ролевая игра французской студии Sandfall Interactive собрала девять наград, включая главную. Суммарно у проекта было 12 номинаций. Кроме звания игры годы, Expedition 33 отдали статуэтки «Лучшая RPG», «Лучший нарратив» и другие. Таким образом, победитель опередил Baldur’s Gate 3, которая в 2023 году забрала восемь премий. Эксперты и сообщества оценили Clair Obscur: Expedition 33 еще весной — на агрегаторе Metacritic она имеет оценку критиков 92 из 100 и рейтинг геймеров 9,6 балла.

Скриншот: игра «Clair Obscur: Expedition 33»

Примечательно, что она стала первой игрой студии, которую основал бывший геймдизайнер Ubisoft Гийом Брош. В том числе поэтому она получила награды «Лучшая инди-игра» и «Лучшая дебютная инди-игра». Действие тайтла с пошаговой боевой системой разворачивается в вымышленном городе-острове Люмьер. Члены «Экспедиции 33» отправляются в путешествие с целью ликвидировать Художницу — таинственную великаншу, которая каждый год уничтожает жителей острова, достигших определенного возраста. Игра вышла в апреле, она доступна на персональных компьютерах (ПК) и консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

CS2 впервые стала лучшей киберспортивной игрой, в народном голосовании победила Wuthering Waves

Hades II забрала победу в номинации «Лучшая экшен-игра», хотя она была номинирована также на звание игры года и, согласно ожиданиям, имела хорошие шансы взять главную премию. На Metacritic она имеет рейтинг 95 баллов — лучший среди всех экшенов. Также среди претендентов на победу значилась Hollow Knight: Silksong, но ее оставили только со статуэткой «Лучший приключенческий экшен». Видеоигра в жанре метроидвании была одной из самых ожидаемых: она стала продолжением оригинальной Hollow Knight, которая вышла восемь лет назад.

Онлайн-шутер Counter-Strike 2 с момента выхода в 2023 году трижды — то есть, каждый год — номинировался на премию в своем жанре, но взял ее только сейчас. Игра опередила Dota 2, League of Legends, Valorant и Mobile Legends: Bang Bang. Лидерство CS2 связано в том числе с повышенным вниманием к этой игровой дисциплине. И неслучайно титул лучшей киберспортивной команды 2025 года присудили Team Vitality как раз за победы в CS2. При этом геймером года оказался корейский мастер в игре ​​League of Legends под ником Chovy.

Лучшей онлайн-игрой стала Arc Raiders — эта победа стала сенсацией для многих наблюдателей. К тому же это была единственная номинация проекта. Шутер, созданный выходцами из DICE, победил явного фаворита Battlefield 6. Последняя, в свою очередь, получила награду за «Лучший саунд-дизайн».

Скриншот: игра «Arc Raiders»

Лучшей игрой по версии сообщества стала Wuthering Waves — тайтл в жанре action/RPG появился в 2024 году, но на PS5 вышел только в январе 2025 года. Игра победила в народном голосовании благодаря гигантскому количеству фанатов, несмотря на конкуренцию со стороны Clair Obscur: Expedition 33 и Hollow Knight: Silksong. Награду за лучшую поддержку сообщества дали победителю TGA 2023 Baldur’s Gate 3, за лучшую поддержку игры — No Man’s Sky, вышедшей в 2016 году.

Хидео Кодзима и Kingdom Come: Deliverance II остались без наград

Death Stranding 2: On the Beach студии легендарного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы получила семь номинаций премии, но не победила ни в одной категории. Продолжение Death Stranding, которое скоро получит версию для ПК, стало одним из разочарований TGA. Еще одну заметную игру — Kingdom Come: Deliverance II — номинировали в трех категориях (в том числе, как игру года). Но RPG от чешской студии Warhorse Studios осталась без единой награды — все статуэтки перешли к триумфальной Clair Obscur: Expedition 33.

Скриншот: игра «Death Stranding 2»

К разочарованиям церемонии можно отнести и отсутствие анонса Half-Life 3, который ждали геймеры. Хотя студия Valve никак не комментировала мечты сообщества и слухи в течение этого года. Самой ожидаемой игрой стала Grand Theft Auto VI. Причем из-за переноса выхода тайтл Rockstar Games заработал эту награду во второй раз подряд. Очень вероятно, что если бы GTA VI вышла, как и планировалось, осенью 2025-го, то она получила бы главный приз.

Громкие анонсы ночи — продолжение Resident Evil и наследница Star Wars: KoTOR

Resident Evil Requiem появится в феврале 2026 года. К главной роли вернется Леон Кеннеди — протагонист второй, четвертой и шестой частей игровой франшизы.

Студия Crystal Dynamics привезла на TGA 2025 сразу две игры во вселенной Tomb Raider. Так, Catalyst станет новой частью приключенческого экшена про Лару Крофт, а Legacy of Atlantis окажется ремейком оригинальной игры 1996 года о самой известной в мире расхитительнице гробниц. Ремейк появится в 2026 году, выхода совершенно новой Tomb Raider: Catalyst придется ждать еще год.

Divinity — новый проект авторов Baldur's Gate 3. Анонс оказался сюрпризом для многих геймеров, так как считалось, что Larian Studios сосредоточена на поддержке своего предыдущего проекта. Разработчики заявили, что новая игра будет даже масштабней Baldur's Gate 3. На церемонии представили кинематографический трейлер, но не стали спешить со сроками релиза.

Скриншот: игра «Tomb Raider: Legacy of Atlantis»

Star Wars: Fate of the Old Republic считают продолжением культовой Knights of the Old Republic — тем более, ее геймдиректором также станет разработчик Кейси Хадсон. ААА-тайтл в мире «далекой-далекой галактики» получит новых персонажей, захватывающие сражения и несколько концовок, где можно выбрать светлую или темную сторону. Сроки выхода не раскрываются.

Control: Resonant станет продолжением триллера Control, который был посвящен тайному «Федеральному Бюро Контроля» США, занятому изучением паранормальных явлений. Игру от Remedy стоит ждать в 2026 году. Кроме того, на церемонии показали Gang of Dragon (новая игра от авторов серии Yakuza), раскрыли дополнение для Diablo IV, представили новый трейлер игры про Джеймса Бонда 007 First Light, анонсировали новую часть стратегии Total War: Warhammer 40,000, рассказали об Exodus — научно-фантастической RPG от создателей Mass Effect.