23:39, 13 декабря 2025Мир

Трампа призвали уйти в отставку

В США сторонники Refuse Fascism устроили акцию против Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tim Evans / Reuters

Сторонники движения Refuse Fascism устроили демонстрацию у Белого дома против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие выкрикивают антитрамповские лозунги и призывают президента уйти в отставку. Многие участники митинга принесли с собой плакаты, призывающие к борьбе против «радикально правых». Митингующие обвиняют Трампа в «фашизме» в том числе из-за ужесточения миграционной политики.

«Я считаю, что он занимался подстрекательством к мятежу против этой страны и пытается подорвать демократию, на которую мы привыкли полагаться, и я не могу с этим мириться. Поэтому я пришел сюда», — сказал один из протестующих.

Ранее Трамп назвал причину протестов против него. «Я видел все эти новенькие плакаты. Угадайте, кто за них заплатил? [Джордж] Сорос и другие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, так оно и есть», — сказал он.

