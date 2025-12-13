Реклама

Экономика
04:42, 13 декабря 2025Экономика

В Госдуме рассказали о праве бойцов СВО на льготы по ЖКХ

Колунов напомнил о праве бойцов СВО на рассрочку и льготы по ЖКХ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи имеют право на оплату коммунальных услуг рассрочку и льготы в сфере ЖКХ. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

«Отдельно выделю право участников спецоперации, а также членов их семей оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку. Для этого собственник или квартиросъемщик, относящийся к льготной категории, должен обратиться с заявлением в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию», — напомнил Колунов.

Кроме того, участники СВО освобождены от комиссий при оплате услуг ЖКХ и начислений пеней за просрочку.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о льготах для совершеннолетних детей участников специальной военной операции на Украине.

