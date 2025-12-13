Реклама

В России высказались о последствиях ударов по турецкому судну в Одессе

Депутат Чепа: Удар России по турецкому судну в Одессе не был целенаправленным
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик 🇧🇾»

Удар по турецкому судну в порту Одессы не был целенаправленным, но был предупреждением всем кораблям, которые привозят оружие на территорию Украины, считает член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в порту после удара Вооруженных сил (ВС) России загорелось судно с электрогенераторами компании «AKCA», принадлежащее турецкой компании Cenk RoRo. Военкор Александр Сладков назвал эту атаку сатисфакцией за происшествие с танкерами в турецких водах.

«Это не был специальный удар именно по турецким кораблям. Это был нанесен удар по порту, который занимается логистикой, перевалкой военных грузов. Турецкое судно оказалось под обстрелом именно из-за этого», — прокомментировал Чепа.

Депутат высказал надежду на то, что происшествие не скажется на российско-турецких отношениях. Он также напомнил, что иностранные корабли всегда несут военный риск, заходя в акваторию воюющих стран.

Ранее сообщалось, что 25 ноября портовая и энергетическая инфраструктура Одессы была также повреждена в результате ударов Российской армии. Удары были совершены ночью при помощи беспилотных летательных аппаратов.

