04:52, 13 декабря 2025Россия

«Сатисфакция». В украинском порту после удара загорелось турецкое судно. Как это оценили в России после атак ВСУ в Черном море?

Сладков назвал сатисфакцией атаку на турецкое судно в порту Одесской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал ГСЧС Украины

Военкор Александр Сладков прокомментировал атаку ВС России на турецкое судно в порту Черноморска Одесской области и назвал ее сатисфакцией.

Ранее стало известно, что в порту после удара Вооруженных сил (ВС) России загорелось судно с электрогенераторами компании «AKCA», принадлежащее турецкой компании Cenk RoRo.

Не одним ли мы камнем двух зайцев подбили. Турция, такая активная при своих потерях, так тихо молчала, когда наших атаковали в турецких водах… Сатисфакция

Александр Сладков военкор

Он напомнил, что Россия, проводя чужие суда через Северный морской путь, берет на себя обязательства защитить их в своей акватории, чего не сделала турецкая сторона.

А турки нападения на наши танкеры «не заметили». Ну ладно, горите тогда огнем. И не возите на Украину товары двойного назначения, газовые станции там всякие…

Александр Сладков военкор

Российские войска 12 декабря нанесли по Одесской области комбинированный удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрелов повреждения получила портовая инфраструктура Одессы и Черноморска.

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба уточнил, что в порту Одессы повреждения получил перегружатель контейнеров, в порту Черноморска — судно под флагом Турции, возник пожар.

В Турции раскритиковали диверсии

Диверсии раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, украинские удары по танкерам в Черном море недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства.
Глава государства напомнил, что инциденты произошли в акватории исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Турции, что является посягательством на суверенитет.

Конфликт между Россией и Украиной, похоже, угрожает безопасности судоходства в Черном море. Мы никоим образом не можем оправдать нападения на суда в нашей исключительной зоне

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах РФ Алексея Иванова в связи с озабоченностью и желанием обсудить обстановку в акватории Черного моря после нападения украинских морских безэкипажных катеров.

РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники Анкары сообщили, что Турция также передала украинским службам безопасности свою реакцию на удары по танкерам.

Политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер усомнился в том, что турецкие власти пойдут на жесткие ответные меры в отношении Киева.

