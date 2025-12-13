Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 13 декабря 2025Россия

ВСУ пытались прорваться в ДНР на мотоциклах

МО: ВС России отразили атаку украинских штурмовиков на окраину Красноармейска
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться на северную окраину Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

Украинские штурмовики на мотоциклах выехали из района населенного пункта Шевченко. В их поддержку отправили танки, но Вооруженные силы (ВС) России смогли отразить атаку. Уничтожено свыше 60 солдат ВСУ, три танка и около 20 мотоциклов.

По данным ведомства, у Светлого было также уничтожено 11 украинских военных — их группа пыталась выйти из кольца окружения. Один солдат взят в плен.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал самое сложное направление на фронте в зоне спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключенных. Что известно о попытках Киева контратаковать?

    Названы изменившие мир технологии СССР

    На Украине заблокируют российских исполнителей

    Южную часть России накрыл сильный шторм

    В Индии фанаты устроили погром на стадионе из-за Месси

    Снявшего видео с курящим рэпером Macan отправили на гауптвахту

    Россиянам назвали навыки для повышения заработка

    Россиянка описала соотечественников на отдыхе в ОАЭ словами «испытала испанский стыд»

    На Западе обвинили Британию в приближении мировой войны

    Жительница Подмосковья поселила у себя дома корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok