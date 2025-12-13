МО: ВС России отразили атаку украинских штурмовиков на окраину Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться на северную окраину Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

Украинские штурмовики на мотоциклах выехали из района населенного пункта Шевченко. В их поддержку отправили танки, но Вооруженные силы (ВС) России смогли отразить атаку. Уничтожено свыше 60 солдат ВСУ, три танка и около 20 мотоциклов.

По данным ведомства, у Светлого было также уничтожено 11 украинских военных — их группа пыталась выйти из кольца окружения. Один солдат взят в плен.

