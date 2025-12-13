Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:57, 13 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали скорую оттепель

Гидрометцентр: С начала новой недели в Москву вернется оттепель
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Положительная температура воздуха может вернуться в Москву в начале новой недели. Об этом в Гидрометцентре РФ рассказали журналистам ТАСС.

По словам специалистов, днем во вторник, 16 декабря, воздух в столице прогреется и дойдет до состояния от минус 3 до плюс 2 градусов. На фоне облачной погоды не исключен небольшой снег.

В ночь на среду, 17 декабря, температура также стабилизируется на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов. Однако на выходных — 13 и 14 декабря — в Гидрометцентре пообещали сохранение холодной погоды. Температура составит до минус 5 градусов в столице и до минус 7 градусов в Подмосковье.

Потепление, которое должно наступить с начала новой недели, связывают с юго-западным и южным ветром, который восстановит западно-восточный перенос над Центральной Россией и приблизит теплый атмосферный фронт с запада.

11 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что москвичам пока не стоит ждать наступления настоящей зимы в городе. Также синоптик заявил, что не стоит рассчитывать и на скорое формирование снежного покрова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возобновился еще один завершенный Трампом конфликт. США так и не смогли получить доступ к огромным запасам редкоземельных металлов

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    В России напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники

    В России пообещали жестокий ответ за атаку ВСУ на Саратов

    Невеста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

    Москвичам пообещали скорую оттепель

    Ночной удар по Одессе назвали самым массовым с начала спецоперации

    Звездный актер из фильма «Маска» найден мертвым в луже крови

    В российских самолетах допустили появление интернета

    Врач назвал три сильнее всего провоцирующих головную боль алкогольных напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok