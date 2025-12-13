Москвичам пообещали скорую оттепель

Гидрометцентр: С начала новой недели в Москву вернется оттепель

Положительная температура воздуха может вернуться в Москву в начале новой недели. Об этом в Гидрометцентре РФ рассказали журналистам ТАСС.

По словам специалистов, днем во вторник, 16 декабря, воздух в столице прогреется и дойдет до состояния от минус 3 до плюс 2 градусов. На фоне облачной погоды не исключен небольшой снег.

В ночь на среду, 17 декабря, температура также стабилизируется на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов. Однако на выходных — 13 и 14 декабря — в Гидрометцентре пообещали сохранение холодной погоды. Температура составит до минус 5 градусов в столице и до минус 7 градусов в Подмосковье.

Потепление, которое должно наступить с начала новой недели, связывают с юго-западным и южным ветром, который восстановит западно-восточный перенос над Центральной Россией и приблизит теплый атмосферный фронт с запада.

11 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что москвичам пока не стоит ждать наступления настоящей зимы в городе. Также синоптик заявил, что не стоит рассчитывать и на скорое формирование снежного покрова.