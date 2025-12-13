Южную часть России накрыл сильный шторм

Shot: В центральной и южной части России бушует сильный шторм

В ряде регионов центральной и южной части России бушует шторм. Об этом в субботу, 13 декабря, стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, сильный шторм наблюдается с вечера пятницы. Из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются и отменяются авиарейсы, сносит деревья и рыночные палатки. В Железноводске (Ставропольский край) ветром снесло сцену, а в Белгороде и Воронеже от упавших деревьев пострадали десятки машин.

В Крыму с якоря сорвало два судна — малый буксир-ледокол «Капитан Мошкин» и техническое судно «Днестр». Сейчас они дрейфуют в Азовском море.

Ранее жителей ряда российских регионов предупредили об опасных природных явлениях в выходные.