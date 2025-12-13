Россиян предупредили об опасных природных явлениях

Вильфанд: Опасные природные явления обрушатся сразу на несколько регионов России

В выходные жителям ряда российских регионов следует приготовиться к опасным природным явлениям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в Мурманской области над побережьем будет дуть ветер скоростью до 28 метров в секунду. Кроме того, в этом регионе пойдет снег. Это означает, что местных жителей ждет метель. Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются и на побережье Ненецкого округа.

Кроме того, Вильфанд предсказал сильные осадки и мокрый снег в Карелии. В Архангельской области пойдет сильный снег, из-за которого будет затруднена видимость и возникнут проблемы для движения наземного транспорта. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в субботу не минуют Краснодарский край, а в южных и восточных районах Крыма пройдет сильный дождь.

По прогнозам, положительная температура воздуха может вернуться в Москву в начале новой недели.