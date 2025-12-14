14 декабря в России отмечают День башкирского языка. В мире празднуют Международный день обезьян. Православные верующие чтут память праведного Филарета Милостивого. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 14 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День башкирского языка
Праздник приурочен ко дню рождения поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы, чье творчество в значительной степени повлияло на развитие башкирской, казахской и татарской литературы.
В настоящее время на башкирском языке говорят более полутора миллиона человек по всему миру. В России он распространен на территории Башкортостана, Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Самарской, Саратовской областей, а также в Пермском крае, Татарстане, Удмуртской республике и Республике Саха.
Праздники в мире
Международный день обезьян
В 2000 году студентка Университета штата Мичиган, Кейси Сорроу отметила 14 декабря в календаре друга как День обезьяны — в итоге ее шуточная затея обернулась веселым студенческим праздником. Позже, став художницей, Кейси включила День обезьян в свою еженедельную серию комиксов, благодаря чему праздник обрел популярность сначала в США, а затем и в других странах.
День памяти жертв Латской трагедии в Абхазии
14 декабря 1992 года близ села Лата разбился российский вертолет МИ-8, который вывозил женщин и детей из осажденного в ходе грузино-абхазского конфликта города Ткуарчал. В результате ушли из жизни все находившиеся на борту вертолета пассажиры и члены экипажа: 87 человек, 35 из которых были дети.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 декабря
- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- День бесплатной доставки в США;
- День энергосбережения в Индии.
Какой церковный праздник 14 декабря
День памяти пророка Наума
Согласно преданию, святой Наум был одним из 12 малых пророков Ветхого Завета. Время его жизни относится к VII веку до Рождества Христова. Главная заслуга святого — составление книги Наума, в которой содержится предсказание гибели города Ниневии.
В VIII-VII веках до нашей эры Ниневия была столицей Ассирийского государства. Разрушение могущественного города, согласно книге Наума, было послано свыше в наказание за беззакония его жителей, а также за то, что из Ниневии произошел ассирийский царь Сеннахирим, который разрушил Израильское царство и позволил себе хулу на Бога Израилева.
Какие еще церковные праздники отмечают 14 декабря
- День памяти праведного Филарета Милостивого;
- День памяти мученика Анании Персиянина.
Приметы на 14 декабря
По народному календарю, 14 декабря — Наумов день. На Руси с этого времени начиналось обучение детей. Ранним утром родители отводили ребят в храм на молебен, а после отправляли к педагогу.
- Плохая примета — шить и вязать в этот день. Считается, что так можно «зашить» себе память, то есть лишиться воспоминаний;
- Рассказывать другим о своем успехе — значит, отвернуть от себя удачу;
- Выходя вечером на улицу, есть риск столкнуться с нечистой силой, которая может затуманить ум.
Кто родился 14 декабря
Дарья Сагалова (40 лет)
Российская актриса прославилась благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Помимо кино, она участвовала в телешоу «Танцы со звездами», «Интуиция» и многих других. В 2009 году Дарья Сагалова открыла свою школу танцев.
Джейн Биркин (1946-2023)
Англо-французская актриса известна по ролям в картинах «Чудовище», «Смерть на Ниле», «Фотоувеличени», «Не упускай из виду» и многих других. Также она выпустила более 10 музыкальных альбомов.
В индустрии моды имя актрисы увековечил исполнительный директор компании Hermes Жан-Луи Дюма, специально для Джейн создавший культовую сумку «Биркин».
Кто еще родился 14 декабря
- Миранда Харт (53 года) — английская актриса и комик;
- Наташа Макэлхоун (54 года) — британская актриса;
- Ванесса Хадженс (37 лет) — американская актриса.