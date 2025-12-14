41-летняя блогерша показала подростку голую грудь и попала под арест

Американскую блогершу Лизу Сингх арестовали за приставания к подростку

Американская блогерша Лиза Сингх попала под арест за то, что приставала к другу своего сына-подростка. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным следствия, в конце сентября 41-летняя блогерша пригласила к себе домой несколько человек, в числе которых был несовершеннолетний друг ее сына. В какой-то момент Сингх и подросток остались наедине, и она начала навязчиво оказывать ему знаки внимания. Женщина пожаловалась, что муж не может удовлетворить ее в постели, после чего сказала молодому человеку, что хотела бы переспать с ним.

В какой-то момент Сингх показала другу сына голую грудь, после чего несколько раз поцеловала его. По словам потерпевшего, он чувствовал себя крайне неловко. После встречи блогерша угрожала причинить подростку вред, если он кому-нибудь расскажет о том, что случилось.

Сингх задержали 19 ноября и заключили под стражу. Она предстанет перед судом 21 декабря.

Ранее сообщалось об аресте популярного в США фитнес-блогера Брайана Дивайна. Его подозревают в изнасиловании 16-летней падчерицы.