Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:51, 14 декабря 2025Бывший СССР

Белорусский оппозиционер рассказал о полученных в колонии травмах

Белорусский оппозиционер Бабарико заявил о полученных в колонии травмах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Белорусский оппозиционер Виктор Бабарико заявил о полученных в колонии травмах. Его слова передает издание «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

«В 23-м году (...) у меня стали случаться потери сознания неконтролируемые. В рамках одной из потерь сознания я очнулся, и у меня было по итогу, значит, сломано ребро, порвано легкое, двустороннее воспаление легких и, по-моему, 23 рассечения черепа», — заявил оппозиционер.

По его словам, после этого случая условия содержания, при которых происходила бы потеря сознания, у него не было.

Бабарико вошел в список из 123 помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его называли главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении Белоусовым с военкорами «самого болезненного» вопроса

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Оценены шанса форварда «Спартака» Заболотного остаться без голов в нынешнем сезоне РПЛ

    Колесникова поблагодарила Зеленского и Лукашенко за два действия

    Белорусский оппозиционер рассказал о полученных в колонии травмах

    В сообщениях «Радиостанции Судного дня» усмотрели намек на третью мировую войну

    Украинки поехали к месту приезда Зеленского в Купянск и были атакованы дронами

    Стала известна личность выхватившего дробовик у террориста мужчины в Сиднее

    Желающим согреться в мороз россиянам назвали безопасные альтернативы алкоголю

    В России оценили готовность Зеленского к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok