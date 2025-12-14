Белорусский оппозиционер рассказал о полученных в колонии травмах

Белорусский оппозиционер Бабарико заявил о полученных в колонии травмах

Белорусский оппозиционер Виктор Бабарико заявил о полученных в колонии травмах. Его слова передает издание «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

«В 23-м году (...) у меня стали случаться потери сознания неконтролируемые. В рамках одной из потерь сознания я очнулся, и у меня было по итогу, значит, сломано ребро, порвано легкое, двустороннее воспаление легких и, по-моему, 23 рассечения черепа», — заявил оппозиционер.

По его словам, после этого случая условия содержания, при которых происходила бы потеря сознания, у него не было.

Бабарико вошел в список из 123 помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его называли главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года.