Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

В 13 округах Херсонской области прекратили подачу света из-за аварии

Подачу электроэнергии приостановили в 13 округах Херсонской области. Причиной этого стала авария, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы «Херсонэнерго».

В связи с аварийной ситуацией подачу света приостановили в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском, Геническом, Чаплынском, Каланчакском, Каховском, Новокаховском, Ивановском, Новотроицком, Горностаевском, Верхнерогачикском и Великолепетихском муниципальном округах, уточнили в компании.

Как отмечают энергетики, решение о приостановке связано с выполнением аварийно-восстановительных работ.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что частичное отключение электроэнергии произошло в нескольких населенных пунктах. Власти обратились к местным жителям с просьбой проявить терпение в связи со случившимся. Оперативные бригады сейчас начали переключение на резервные источники питания.