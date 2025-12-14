Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:34, 14 декабря 2025Россия

Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

В 13 округах Херсонской области прекратили подачу света из-за аварии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Подачу электроэнергии приостановили в 13 округах Херсонской области. Причиной этого стала авария, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы «Херсонэнерго».

В связи с аварийной ситуацией подачу света приостановили в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском, Геническом, Чаплынском, Каланчакском, Каховском, Новокаховском, Ивановском, Новотроицком, Горностаевском, Верхнерогачикском и Великолепетихском муниципальном округах, уточнили в компании.

Как отмечают энергетики, решение о приостановке связано с выполнением аварийно-восстановительных работ.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что частичное отключение электроэнергии произошло в нескольких населенных пунктах. Власти обратились к местным жителям с просьбой проявить терпение в связи со случившимся. Оперативные бригады сейчас начали переключение на резервные источники питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

    Взрывы прозвучали в российском регионе

    Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

    В жилом доме Москвы произошел пожар

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

    Зеленского заподозрили в подготовке новой провокации

    В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok