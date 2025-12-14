В российском регионе частично пропал свет

Отключение электроэнергии произошло в населенных пунктах части Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий, опубликовав пост в своем Telegram-канале.
Сейчас энергетики уточняют точные причины отключения. Губернатор попросил местных жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение в связи со случившимся.
«Оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания», — заключил глава региона.
Ранее Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ударили по машине скорой помощи. По его словам, инцидент случился в Пологовском муниципальном округе.