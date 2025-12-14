ВСУ ударили по машине скорой помощи в российском регионе

Губернатор Балицкий: Дрон ВСУ атаковал машину скорой в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на машину медиков в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, написав пост в своем Telegram-канале.

«Очередная преступная атака противника на автомобиль скорой помощи», — прокомментировал глава области.

По его словам, инцидент случился в Пологовском муниципальном округе. В результате атаки беспилотника пострадавших нет, уточнил Балицкий.

Вечером 13 декабря стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что были сбиты две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента. Гражданские объекты повреждений не получили.