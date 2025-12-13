ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь

В Севастополе средства противовоздушной обороны отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, сбиты две воздушных цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента. Глава города уточнил, что гражданские объекты не пострадали.

Он также призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно об уничтожении трех украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Кроме того, как сообщило Минобороны России, еще два дрона сбили над территорией Белгородской области, по одному — над Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.