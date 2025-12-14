Реклама

08:06, 14 декабря 2025Бывший СССР

Бывшие украинские солдаты взяли в плен бойцов ВСУ

РИА Новости: Бывшие украинские военные пленили под Новогродовкой бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, взяли в плен группу украинских солдат. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Хантер.

Он уточнил, что это произошло под Новогродовкой. По словам собеседника агентства, часть пленных вступила в подразделение. Хантер отметил, что украинские бойцы «много общались, разговаривали» с добровольцами из батальона. Именно длительное общение и наблюдение за работой добровольцев стало решающим фактором для некоторых украинских военнослужащих для принятия решения о вступлении.

Ранее сообщалось, что две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город.

