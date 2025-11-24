Две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга

Две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах уточнили, в их задачи входила показательная установка украинских флагов.

До этого под Северском в Донецкой народной республике российские бойцы взяли в плен группу военнослужащих ВСУ.

Ранее боец ВСУ Александр Бойчук сообщил, что добирался до позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск) около двух дней, но примерно через пять минут пребывания на позиции попал в плен к российским солдатам.