Десятки путешественников из Белоруссии попали в ДТП в Польше

14 белорусских туристов госпитализировали после ДТП с автобусом в Польше

Десятки путешественников из Белоруссии попали в ДТП с автобусом в Польше. Об этом сообщило БелТа.

Инцидент произошел 14 декабря в Жешуве. 48 белорусских туристов направлялись в Венгрию и попали в аварию на кольцевой развязке дороги. Рейсовый автобус перелетел через ограждение и оказался в поле. В итоге 14 человек с ранениями легкой и средней степеней тяжести госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Уточняется, что транспортом управляли двое мужчин — граждане Белоруссии и Польши. Во время инцидента поляк отдыхал, а водитель-белорус мог уснуть за рулем. Тесты на алкоголь оказались отрицательными.

