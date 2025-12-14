Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:05, 14 декабря 2025Путешествия

Десятки путешественников из Белоруссии попали в ДТП в Польше

14 белорусских туристов госпитализировали после ДТП с автобусом в Польше
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Десятки путешественников из Белоруссии попали в ДТП с автобусом в Польше. Об этом сообщило БелТа.

Инцидент произошел 14 декабря в Жешуве. 48 белорусских туристов направлялись в Венгрию и попали в аварию на кольцевой развязке дороги. Рейсовый автобус перелетел через ограждение и оказался в поле. В итоге 14 человек с ранениями легкой и средней степеней тяжести госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Русские были самыми щедрыми» Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
«Русские были самыми щедрыми»Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
22 февраля 2023

Уточняется, что транспортом управляли двое мужчин — граждане Белоруссии и Польши. Во время инцидента поляк отдыхал, а водитель-белорус мог уснуть за рулем. Тесты на алкоголь оказались отрицательными.

Ранее россиянка попала в ДТП с торговой тележкой в Паттайе. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму, перелом лицевых костей и руки. Таиландка с тележкой не пострадала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Российская школьница решила подшутить над учителем и оказалась в суде

    Россиянка заявила о смерти ребенка после многочасового ожидания в больнице

    ВСУ вновь ударили по нефтезаводу на юге России

    В Москве подешевела аренда квартир

    Десятки путешественников из Белоруссии попали в ДТП в Польше

    В России высказали ожидания от встречи Зеленского с дипломатами США

    В Венгрии заявили о желании Европы начать войну против России

    Стало известно о первом в России случае увольнения из-за ИИ-розыгрыша

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok