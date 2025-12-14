Реклама

18:34, 14 декабря 2025Из жизни

Девушка вышла замуж за вытащившего ее из-под руин спасателя

AsiaOne: В Китае девушка вышла замуж за спасателя, вытащившего ее из-под руин
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: TimeImage Production / Shutterstock / Fotodom

В китайском города Чанша, провинция Хунань, девушка вышла замуж за спасателя, который вытащил ее из-под руин. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Невестой стала 28-летняя Лю Симэй, женихом — 40-летний Лян Чжибинь. Они познакомились после разрушительного землетрясения, которое произошло в Сычуане в 2008 году. Лю Симэй, которой тогда было 11 лет, оказалась под обрушившимся двухэтажным зданием. Лян Чжибинь участвовал в поисково-спасательной операции.

В 2020 году случай свел их снова. Мать девушки узнала Лян Чжибиня в закусочной, сказала об этом дочери, и та смущенно подошла к нему и поздоровалась. После этого они стали переписываться в мессенджере WeChat. Спустя несколько лет Лю Симэй сделала ему предложение.

«Я полюбила его не из благодарности, — говорит девушка. — Когда я узнала его получше, то постепенно поняла, что это человек, с которым стоит провести всю жизнь».

Ранее сообщалось, что жительница Китая вышла замуж за пожарного, который спас ей жизнь. Она выбралась на карниз из пылающего многоэтажного здания, поскользнулась и повисла на краю. Пожарный успел схватить ее за руку и втащить обратно.

