18:46, 14 декабря 2025Спорт

Дубль украинского футболиста лишил россиянина 550 тысяч рублей

Россиянин собрал экспресс-ставку и проиграл из-за дубля Виктора Цыганкова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 200 тысяч рублей на пять футбольных матчей в европейских чемпионатах. Об этом сообщает Betonmobile.

Суммарный коэффициент пари составил 2,75, для захода ставки требовалось, чтобы все пять встреч завершились так, как спрогнозировал россиянин. Четыре прогноза оказались верными, но одна ставка не сыграла.

Игрока подвел испанский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Для захода экспресса команда должна была не проиграть «Жироне», но она не справилась с этой задачей и уступила со счетом 1:2. Дублем в составе победителей отметился вингер сборной Украины Виктор Цыганков.

Если бы ставка сыграла, россиянин выиграл бы 550 тысяч рублей. Он лишился не только потенциального выигрыша, но и номинала ставки в размере 200 тысяч рублей.

