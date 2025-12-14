Два российских города закрыли небо для самолетов

Росавиация: Аэропорты Калуги и Пскова временно перестали принимать рейсы

Воздушные гавани Калуги (Грабцево) и Пскова на время прекратили прием и выпуск самолетов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь в публикации.

Он уточнил, что мера вводится для того, чтобы обеспечить безопасность рейсов.

Вечером в субботу, 13 декабря, Минобороны сообщило, что Украина запустила почти сотню беспилотников за три часа. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были перехвачены 94 вражеских дрона. Больше всего дронов (41) было сбито над территорией Крыма.