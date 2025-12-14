Эксперт назвал необычные способы сжечь калории перед Новым годом

Эксперт Никонов назвал шопинг и украшение елки способами сжечь калории

Главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал о необычных способах сжечь калории перед Новым годом. Его слова приводит сайт издания.

По мнению эксперта, до 230 килокалорий можно сжечь за час неспешного предновогоднего шопинга. «Более интенсивный поиск подарков и перемещения по торговым центрам сожгут 400-600 калорий за 2-3 часа», — заявил Никонов.

Эксперт также выделил украшение новогодней елки. «Со всеми приседаниями и наклонами за игрушками это обойдется организму в 170 килокалорий в час», — отметил Никонов.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ похудеть к праздникам без диет и спорта. Бахтурина рекомендовала снизить калорийность рациона за счет замены майонеза на йогурт, увеличения белка в завтраке и контроля порций.