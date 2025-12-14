Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:30, 15 декабря 2025Спорт

Эксперт назвал необычные способы сжечь калории перед Новым годом

Эксперт Никонов назвал шопинг и украшение елки способами сжечь калории
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал о необычных способах сжечь калории перед Новым годом. Его слова приводит сайт издания.

По мнению эксперта, до 230 килокалорий можно сжечь за час неспешного предновогоднего шопинга. «Более интенсивный поиск подарков и перемещения по торговым центрам сожгут 400-600 калорий за 2-3 часа», — заявил Никонов.

Эксперт также выделил украшение новогодней елки. «Со всеми приседаниями и наклонами за игрушками это обойдется организму в 170 килокалорий в час», — отметил Никонов.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ похудеть к праздникам без диет и спорта. Бахтурина рекомендовала снизить калорийность рациона за счет замены майонеза на йогурт, увеличения белка в завтраке и контроля порций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Иранская валюта рекордно подешевела к доллару

    Жители российского региона остались без воды после массированной атаки БПЛА

    Россиянин описал поездку на родину Деда Мороза фразой «массовая психотерапия»

    Эксперт назвал необычные способы сжечь калории перед Новым годом

    Бывшая сотрудница психиатрической больницы рассказала о самом странном пациенте

    Главный недостаток смартфонов Xiaomi объяснили

    В США обвинили Зеленского во взятии украинцев в заложники

    Подавляющее большинство россиян признались в отсутствии новогоднего настроения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok