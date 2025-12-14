Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:20, 14 декабря 2025Интернет и СМИ

Евросоюз предупредили о последствиях аферы с российскими активами

BZ: Афера с российскими активами будет иметь долгосрочные последствия для ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Афера с российскими активами будет иметь долгосрочные политические последствия для Европейского союза (ЕС). Об этом предупредил юрист, приглашенный профессор международного права в Университетском колледже Лондона, лектор в Королевском колледже Лондона Роберт Вольтерра в разговоре с немецкой газетой Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что преднамеренное нарушение верховенства права — это нарушение основополагающих принципов, на которых основан Евросоюз. «Любое будущее заявление союза о том, что он проводит "моральную внешнюю политику", вызовет обвинения в "лицемерии" со стороны других государств. ЕС будет платить за это высокую цену в течение долгого времени», — заявил эксперт.

Кроме того, Вольтерра выразил мнение, что подобное решение ЕС может создать прецедент, который другие государства впоследствии смогут применить и против него.

Ранее стало известно, что Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    Евросоюз предупредили о последствиях аферы с российскими активами

    Журналист возмутился службой рэпера Macan и призвал отправить его на дембель

    Назван фаворит Европы на пост президента Украины

    В Госдуме озвучили размер пособия по беременности в 2026 году

    В поселке Афипский в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

    Россияне назвали желаемую зарплату в 2026 году

    В США предупредили Европу о расплате из-за России

    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok