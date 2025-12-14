BZ: Афера с российскими активами будет иметь долгосрочные последствия для ЕС

Афера с российскими активами будет иметь долгосрочные политические последствия для Европейского союза (ЕС). Об этом предупредил юрист, приглашенный профессор международного права в Университетском колледже Лондона, лектор в Королевском колледже Лондона Роберт Вольтерра в разговоре с немецкой газетой Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что преднамеренное нарушение верховенства права — это нарушение основополагающих принципов, на которых основан Евросоюз. «Любое будущее заявление союза о том, что он проводит "моральную внешнюю политику", вызовет обвинения в "лицемерии" со стороны других государств. ЕС будет платить за это высокую цену в течение долгого времени», — заявил эксперт.

Кроме того, Вольтерра выразил мнение, что подобное решение ЕС может создать прецедент, который другие государства впоследствии смогут применить и против него.

Ранее стало известно, что Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования средств для оказания помощи Украине.