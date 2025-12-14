Реклама

17:51, 14 декабря 2025

Колесникова поблагодарила Зеленского и Лукашенко за два действия

Колесникова поблагодарила Лукашенко и Зеленского за освобождение и принятие
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова поблагодарила президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского за освобождение и принятие политзаключенных на украинской территории. Ее слова во время пресс-конференции передает «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

По ее словам, она понимает, что это «невероятно тяжело» сделать во время вооруженного конфликта. Колесникова также обратилась к Лукашенко и поблагодарила его за освобождение.

«Я говорю спасибо Александру Григорьевичу за то, что он сделал возможным освобождение людей, наше освобождение. И я буду приветствовать все дальнейшие шаги в этом направлении», — заявила оппозиционерка.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинению в шпионаже, а также террористической и экстремистской деятельности. Позже Владимир Зеленский заявил, что Минск не захотел передавать заключенных через страны Европейского союза, поэтому власти Белоруссии обратились к Главному управлению разведки Украины .

