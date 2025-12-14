Зеленский раскрыл причину передачи белорусских политзаключенных на Украину

Зеленский: Минск не захотел передавать заключенных через ЕС

Минск не захотел передавать заключенных через страны Европейского союза (ЕС), поэтому власти Белоруссии обратились к Главному управлению разведки (ГУР) Украины и к его главе Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

«Кирилл Буданов обратился ко мне. Сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных. Не хотят отдавать через ту или иную страну ЕС, но, если я поддержу, готовы передать через Украину», — рассказал Зеленский.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинению в шпионаже, а также террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США о возможном смягчении санкционного давления на Минск.

На свободе оказались одни из лидеров белорусской оппозиции во время протестов 2020 года — Виктор Бабарико и Мария Колесникова.