Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 14 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл причину передачи белорусских политзаключенных на Украину

Зеленский: Минск не захотел передавать заключенных через ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War / Reuters

Минск не захотел передавать заключенных через страны Европейского союза (ЕС), поэтому власти Белоруссии обратились к Главному управлению разведки (ГУР) Украины и к его главе Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

«Кирилл Буданов обратился ко мне. Сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных. Не хотят отдавать через ту или иную страну ЕС, но, если я поддержу, готовы передать через Украину», — рассказал Зеленский.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинению в шпионаже, а также террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США о возможном смягчении санкционного давления на Минск.

На свободе оказались одни из лидеров белорусской оппозиции во время протестов 2020 года — Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Названы самые полезные для сосудов продукты

    В Кремле рассказали о «красочной физиономии» Зеленского на встрече с Путиным

    Зеленский расширил состав переговорной группы

    Стало известно о разногласиях в НАТО

    Адвокат отреагировала на сообщения о переводе Блиновской в блатной отряд

    В Кремле заявили о ведущих свою игру на Украине европейцах

    Вылетевший в Таиланд самолет с россиянами на борту экстренно сел в Самаре

    Названы виновные в коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok