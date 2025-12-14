Мошенники перед Новым годом придумали ловушку с популярными сайтами

Аналитик Бедеров: Аферисты будут играть на предновогоднем ажиотаже россиян

В преддверии Нового года преступная активность мошенников только увеличится за счет предпраздничной суеты и спешки. О том, как не стать жертвой и обезопасить себя, россиянам рассказал основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, пишет RT.

«Ажиотажный спрос побуждает людей быстро принимать финансовые решения, чтобы зафиксировать выгодные цены, что закономерно снижает их бдительность», — отметил эксперт. По его словам, злоумышленники искусственно создают ощущение дефицита и предлагают «последние горящие путевки» или «эксклюзивные скидки». Таким образом пользователей заставляют совершать необдуманные покупки.

Перед новогодними праздниками одной из самых распространенных схем в этой связи является создание фейковых турагентств в мессенджерах и социальных сетях, а также платформ-клонов легальных туроператоров. Аферисты предлагают заведомо нереалистичные скидки на новогодние туры, продвигая их через контекстную рекламу и спам-рассылки.

Как подчеркнул специалист, перед праздниками характерно засилье поддельных сайтов с имитацией известных торговых площадок. На них россиянам предлагают купить по очень низким ценам популярные товары, среди которых смартфоны, гаджеты и подарки.

Помимо прочего, киберпреступники активно применяют праздничный контекст, распространяя предложения о сертификатах, розыгрышах и скидках. Имеют место и истории со взломом аккаунтов. «"Угон" учетных записей особенно прибылен в праздники, когда люди активно общаются и дарят подарки онлайн», — напомнил Бедеров.

Пользователям посоветовали всегда проверять сайт и предложения, чтобы защитить себя. Слишком выгодные предложения могут стать обманом. Покупки стоит оплачивать только через проверенные сервисы. Все важные сервисы (почта, соцсети, банковские приложения) должны иметь подключенную двухфакторную аутентификацию.

Ранее аналитики BI.ZONE Mail Security предупредили, что мошенники перед Новым годом предлагают доставку корпоративных подарков. Потенциальную жертву просят прислать домашний адрес, а также подтвердить отправку подарка. К письму обычно прикрепляется файл с чеком или накладной — в нем может содержаться вирус.