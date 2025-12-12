Реклама

15:26, 12 декабря 2025

Россиян предупредили о распространенных перед Новым годом схемах обмана

BI.ZONE: Мошенники перед Новым годом предлагают доставку корпоративных подарков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мошенники перед Новым годом активно атакуют россиян через электронную почту. Наиболее распространенные схемы обмана раскрыли аналитики BI.ZONE Mail Security в беседе с «Известиями».

Одной из популярных мошеннических уловок в компании назвали доставку подарка. Аферисты связываются с пользователем по почте и сообщают, что для него есть корпоративный презент. После этого потенциальную жертву просят прислать домашний адрес, а также подтвердить отправку подарка. К письму злоумышленники прикрепляют файл с чеком или накладной — в нем может содержаться вирус, заявили в BI.ZONE Mail Security.

Другой распространенной схемой, как отметили аналитики, является письмо с предложением получить документы с доставкой. В нем содержится памятка с QR-кодом, который якобы действует только три часа. Пользователя предупреждают, что со сканированием кода могут возникнуть сложности из-за проблем с интернетом.

На самом же деле QR-код нерабочий, уточнили в компании. Мошенники рассчитывают, что человек не сможет отсканировать код и напишет в службу поддержки, чьи контакты указаны в памятке. В чате пользователю пришлют вредоносную ссылку. Если он перейдет по ней и введет свои данные, то мошенники получат доступ к его личным данным, которые аферисты могут использовать, чтобы похитить деньги.

Руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.ZONE Дмитрий Царев призвал россиян с осторожностью относиться к сообщениям с вложениями и ссылками, в том числе с QR-кодами. «Не переходите по ссылкам и не переписывайтесь с поддержкой вне официальных сайтов, а также с неуказанными там контактами», — порекомендовал специалист.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники используют игру Roblox для обмана. Уточнялось, что аферисты создают сайты-двойники, замаскированные под платформу.

