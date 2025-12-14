Реклама

Россиянин впервые выиграл дело по «эффекту Долиной»

Москвич отсудил жилье у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенников. О первом в России выигранном деле по «эффекту Долиной» пишет Telegram-канал Shot.

Как указано в сообщении, перед покупкой с пенсионеркой общались юрист и агент по недвижимости, а на саму сделку пригласили врача, которому владелица квартиры подтвердила свое вменяемое состояние и то, что у нее не пытаются украсть деньги мошенники.

Через несколько месяцев после покупки, как пишет канал, женщина подала в суд, заявив, что ее обманули, а сама не выходила на связь.

«Через год после покупки Олег с сыном узнали, что в рамках уголовного дела был пойман дроппер, которому бабушка передавала деньги. Дело перешло в гражданский процесс, всех допросили, а после суд вынес решение в пользу покупателей», — указано в сообщении.

Ранее бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил, что в январе-феврале 2026 года рынок вторичного жилья в России столкнется с кризисом доверия, когда покупатели начнут требовать скидок на квартиры в размере 5-10 процентов. Это произойдет из-за «эффекта Долиной», уверен он.

