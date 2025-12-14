Мусульманская страна обратилась к Папе Римскому с просьбой о признании

Президент Косова обратилась к Папе Римскому с просьбой о признании независимости

Президент частично признанной страны — Косово — Вьоса Османи-Садриу обратилась к Папе Римскому Льву XIV с просьбой о признании независимости образования. Слова главы образования с подавляющим мусульманским населением передает портал Kallxo.

«Я, естественно, выразила надежду и веру всего народа Косово в то, что Ватикан наконец примет долгожданное решение о признании Республики Косово, о признании многолетних страданий народа Косово за свободную, независимую и демократическую жизнь», — написала она.

Османи также пригласила Льва XIV посетить страну, где подавляющее большинство населения мусульмане. О датах возможного визита не уточняется.

Россия официально не признала независимость Косово, считая его территорией Сербии. К настоящему времени независимость территории признали более 100 стран. Белград также оспаривает решение о провозглашении его независимости и называет эту территорию своей — Автономным краем Косово и Метохия.

В октябре новые власти Сирии официально признали Косово независимым государством. До этого президент США Дональд Трамп публично обвинил власти Сербии в подготовке начала войны против Приштины.