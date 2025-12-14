Реклама

16:45, 14 декабря 2025Россия

Россиянин избил дочь в магазине и попал на видео

В Химках мужчина избил свою 9-летнюю дочь в алкогольном магазине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

В подмосковных Химках мужчина избил ребенка в алкогольном магазине и попал на видео. О происшествии сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

Отмечается, что инцидент произошел в магазине на улице Бурденко. На кадрах с камеры наблюдения можно заметить, как мужчина, расплачиваясь за покупки, несколько раз ударил по голове стоящего рядом с ним ребенка. Из-за последнего удара тот упал на пол, а поднявшись, быстро вышел из магазина, мужчина последовал за ним. Позднее сотрудники магазина выяснили, что это был отец и его 9-летняя дочь.

На произошедшее отреагировали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Московской области. Сообщалось, что правоохранители возбудили в отношении мужчины уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Другие обстоятельства, необходимые для проведения следствия, уточняются.

Ранее сообщалось, что в Симферополе мужчина избил водителя машины скорой помощи. Мужчина начал с ним драку из-за того, что водитель служебной машины ему посигналил.

