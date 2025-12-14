Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 14 декабря 2025Бывший СССР

Названы виновные в коррупции на Украине

Экс-полковник СБУ Прозоров: Коррупцию на Украине лоббировали демократы из США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

Коррупцию на Украине, в частности, в сфере атомной энергетики, лоббировала Демократическая партия США. О возможных виновниках этого явления в стране высказался в разговоре с РИА Новости бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Дело в том, что коррупция в энергоатоме давным-давно, еще со времен, наверное, даже до Майдана, лоббировалась Демократической партией США», — сообщил Прозоров.

По его словам, в сфере атомной энергетики в стране появилась американская компания Westinghouse Electric, проникновению которой способствовали в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд. Собеседник агентства подчеркнул, что фирма была близка к банкротству, однако «украинский проект» ее спас.

По мнению Прозорова, благодаря коррупционному скандалу на Украине в сфере энергетики администрация действующего президента США Дональда Трампа может получить компромат на демократов.

Ранее газета Politico заявила, что Белый дом использует коррупционный скандал как способ давления на президента Украины Владимира Зеленского. Издание подчеркнуло, что Трамп считает Украину более податливой стороной конфликта, нежели Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Названы самые полезные для сосудов продукты

    В Кремле рассказали о «красочной физиономии» Зеленского на встрече с Путиным

    Зеленский расширил состав переговорной группы

    Стало известно о разногласиях в НАТО

    Адвокат отреагировала на сообщения о переводе Блиновской в блатной отряд

    В Кремле заявили о ведущих свою игру на Украине европейцах

    Вылетевший в Таиланд самолет с россиянами на борту экстренно сел в Самаре

    Названы виновные в коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok