Названы виновные в коррупции на Украине

Экс-полковник СБУ Прозоров: Коррупцию на Украине лоббировали демократы из США

Коррупцию на Украине, в частности, в сфере атомной энергетики, лоббировала Демократическая партия США. О возможных виновниках этого явления в стране высказался в разговоре с РИА Новости бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Дело в том, что коррупция в энергоатоме давным-давно, еще со времен, наверное, даже до Майдана, лоббировалась Демократической партией США», — сообщил Прозоров.

По его словам, в сфере атомной энергетики в стране появилась американская компания Westinghouse Electric, проникновению которой способствовали в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд. Собеседник агентства подчеркнул, что фирма была близка к банкротству, однако «украинский проект» ее спас.

По мнению Прозорова, благодаря коррупционному скандалу на Украине в сфере энергетики администрация действующего президента США Дональда Трампа может получить компромат на демократов.

Ранее газета Politico заявила, что Белый дом использует коррупционный скандал как способ давления на президента Украины Владимира Зеленского. Издание подчеркнуло, что Трамп считает Украину более податливой стороной конфликта, нежели Россию.