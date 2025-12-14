Мерц отказался думать об окончании конфликта в случае поражения Украины

Конфликт в Европе продолжится даже в случае поражения Украины якобы из-за высоких амбиций Москвы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на партийном съезде ХДС/ХСС. Трансляция выступления велась на YouTube.

Мерц в своей речи затронул события накануне Второй мировой войны и заявил об отсутствии причин думать, что территориальные уступки со стороны Украины «удовлетворят аппетиты» Москвы.

Он добавил, что Россия якобы ведет войну и против Европы. «И если Украина падет, война не остановится», — заявил Мерц.

Ранее Мерц заявил об окончании эпохи Pax Americana («Американского мира») для Европы.