Появились новые жертвы стрельбы на пляже в Австралии во время празднования Хануки

Число жертв стрельбы на пляже Бонди в Сиднее возросло до 12

В результате массовой стрельбы на пляже в Австралии во время празднования Хануки появились новые жертвы среди отдыхающих. Об этом стало известно News Corp Australia.

По сообщению комиссара полиции Мала Лэньона, число жертв на пляже Бонди в Сиднее увеличилось с 10 до 12 человек. Одним из двух стрелков оказался мужчина по имени Навид Акрам. На месте происшествия был обнаружен автомобиль, в котором находились несколько самодельных взрывных устройств. Инцидент официально квалифицировали как террористический акт. Полиция ведет расследование.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар прокомментировал происшествие. Он заявил, что потрясен «зверским расстрелом» на праздновании Хануки, и назвал его результатом «буйства антисемитизма» в Австралии.

Ранее стало известно, что отдыхающие на пляже Бонди стали жертвами нападения двух мужчин с огнестрельным оружием. Задержать одного преступника помог прохожий, который выхватил дробовик и попал на видео.