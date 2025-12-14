Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:51, 14 декабря 2025Путешествия

Появились новые жертвы стрельбы на пляже в Австралии во время празднования Хануки

Число жертв стрельбы на пляже Бонди в Сиднее возросло до 12
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Staff / Reuters

В результате массовой стрельбы на пляже в Австралии во время празднования Хануки появились новые жертвы среди отдыхающих. Об этом стало известно News Corp Australia.

По сообщению комиссара полиции Мала Лэньона, число жертв на пляже Бонди в Сиднее увеличилось с 10 до 12 человек. Одним из двух стрелков оказался мужчина по имени Навид Акрам. На месте происшествия был обнаружен автомобиль, в котором находились несколько самодельных взрывных устройств. Инцидент официально квалифицировали как террористический акт. Полиция ведет расследование.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар прокомментировал происшествие. Он заявил, что потрясен «зверским расстрелом» на праздновании Хануки, и назвал его результатом «буйства антисемитизма» в Австралии.

Ранее стало известно, что отдыхающие на пляже Бонди стали жертвами нападения двух мужчин с огнестрельным оружием. Задержать одного преступника помог прохожий, который выхватил дробовик и попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Названы самые полезные для сосудов продукты

    В Кремле рассказали о «красочной физиономии» Зеленского на встрече с Путиным

    Зеленский расширил состав переговорной группы

    Стало известно о разногласиях в НАТО

    Адвокат отреагировала на сообщения о переводе Блиновской в блатной отряд

    В Кремле заявили о ведущих свою игру на Украине европейцах

    Вылетевший в Таиланд самолет с россиянами на борту экстренно сел в Самаре

    Названы виновные в коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok