Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за несоответствия в разгонном блоке

Запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов», — указано в сообщении.

Отмечается, что после проведения нужных мероприятий ракета будет подготовлена к пуску в штатном режиме. Новая дата запуска пока неизвестна. В корпорации также пообещали, что все задачи научной программы будут выполнены.

Ранее ракету «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ее запуск был запланирован на 15 декабря в 15:20 по московскому времени.