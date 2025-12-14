Реклама

Наука и техника
00:50, 14 декабря 2025Наука и техника

Пуск ракеты «Протон-М» перенесли

Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за несоответствия в разгонном блоке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roscosmos / Global Look Press

Запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов», — указано в сообщении.

Отмечается, что после проведения нужных мероприятий ракета будет подготовлена к пуску в штатном режиме. Новая дата запуска пока неизвестна. В корпорации также пообещали, что все задачи научной программы будут выполнены.

Ранее ракету «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ее запуск был запланирован на 15 декабря в 15:20 по московскому времени.

