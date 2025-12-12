Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:47, 12 декабря 2025Наука и техника

Российский «Протон-М» установили на стартовый стол Байконура

«Роскосмос»: Ракету «Протон-М» установили на стартовый стол Байконура
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Ракету «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 установили на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После приведения носителя в вертикальное положение специалисты стартовой площадки продолжили мероприятия по подготовке ракеты к запуску, намеченному на 15 декабря в 15:20 по московскому времени.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

Ранее госкорпорация сообщила, что носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим аппаратом «Электро-Л» № 5 запустят 15 декабря.

Также в декабре «Роскосмос» заметил, что 15 декабря состоится последний запуск блока типа ДМ с космодрома Байконур, после чего данные разгонные блоки производства ракетно-космической корпорации «Энергия» планируется применять исключительно в ходе пусковых кампаний на космодромах Восточный и Плесецк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского выдвинули России новое условие для прекращения конфликта

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Стало известно о возможном уходе Уиткоффа в отставку

    Взлетели поставки подержанных автомобилей из ОАЭ в Россию

    Названы пять главных причин внезапной диареи

    Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны

    В Азии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

    Любовь Толкалина снялась в купальнике в бассейне

    В России предложили присвоить звание Стивену Сигалу

    В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok