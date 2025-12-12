Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 12 декабря 2025Наука и техника

Очередной «Электро-Л» запустят в декабре

«Роскосмос»: Спутник «Электро-Л» №5 запустят в декабре
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pavel Kolotilov / Wikimedia

Ракету-носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим аппаратом «Электро-Л» № 5 запустят 15 декабря. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Госкомиссия разрешила вывезти и установить "Протон-М" на стартовом комплексе 12 декабря», — говорится в сообщении.

Очередной аппарат выведут на геостационарную орбиту. Спутники «Электро-Л» разработки Научно-производственного объединения имени Семена Лавочкина обеспечивают многоспектральную съемку всей наблюдаемой поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазоне. Прошлый аппарат серии запустили в феврале 2023 года.

Материалы по теме:
«Трудно было поверить в такое. Фантастика» 55 лет назад СССР запустил первый в мире луноход. Почему его испытателя хотели посадить?
«Трудно было поверить в такое. Фантастика»55 лет назад СССР запустил первый в мире луноход. Почему его испытателя хотели посадить?
17 ноября 2025
От снега в июне до бабьего лета. Как в России прогнозируют погоду?
От снега в июне до бабьего лета.Как в России прогнозируют погоду?
5 декабря 2025

В декабре «Роскосмос» сообщил, что 15 декабря состоится последний запуск блока типа ДМ с космодрома Байконур. После этого блоки ДМ планируют применять только в ходе пусков с космодромов Восточный и Плесецк.

В апреле госкорпорация опубликовала снимок заснеженной Москвы, сделанный спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бельгия захотела отправить замороженные активы России на помощь Украине. Какова позиция Евросоюза?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Россиянам назвали неожиданную опасность хлебцев

    Очередной «Электро-Л» запустят в декабре

    Ким Чен Ын оценил участие войск КНДР в освобождении Курской области

    На Украине начали готовиться к президентским выборам

    Врио главы Тверской области прокомментировал атаку БПЛА на многоэтажку

    Появилось видео последствий попадания БПЛА в жилой дом

    На оживленном пляже нашли загадочный человеческий скелет

    Ким Кардашьян в крошечном бикини позагорала у бассейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok