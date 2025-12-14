Реклама

09:40, 14 декабря 2025Экономика

Раскрыты новые подробности сделки Долиной и Лурье

РИА Новости: Долина перенесла сделку о продаже квартиры Лурье на 10 дней вперед
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина, попавшая в скандал после того, как суд оставил ей квартиру, проданную под влиянием мошенников, а покупательницу Полину Лурье оставил без жилья и денег, перенесла дату заключения договора с Лурье на 10 дней вперед. Новые подробности сделки раскрыло РИА Новости, сославшись на судебные документы.

Сообщается, что по инициативе Долиной было составлено дополнительное соглашение, согласно которому срок заключения основного договора купли-продажи перенесли с 10 июня 2024 на 20 июня. Отмечается, что квартира была зарегистрирована в Росреестре как собственность Лурье 24 июня 2024 года.

По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, между заключением предварительного и основного договора прошло много времени. Правозащитница предположила, что в этот момент Долина могла обдумывать детали сделки.

Ранее стало известно, кто числится собственником квартиры Долиной. По данным из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), владельцем квартиры значится Лурье.

