Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 13 декабря 2025Бывший СССР

Решение об интернациональных легионах на Украине объяснили

«ВХ»: Решение расформировать «иностранные легионы» на Украине назревало давно
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Необходимость расформирования интернациональных легионов на Украине и объединения командования в одних руках назрела давно. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная Хроника» («ВХ»).

Как отмечают аналитики, теперь не стоит ожидать особых условий для наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Все они будут направляться на передовую, в основном, в пехоту, где критически не хватает людей», — прогнозируют эксперты.

По их оценке, в ряде подразделений иностранцы и так уже составляют заметную часть личного состава. К примеру, это касается 47-й бригады «Магура», 82-й ОДШБр и бригад «сотой» серии.

Впрочем, говорить о полном прекращении притока добровольцев еще рано, добавляет «ВХ». Значительная часть иностранцев отправлялась на Украину ради того, чтобы заработать. Обычно их брали в подразделения БПЛА, разведку и на другие относительно безопасные должности, которые не требовали постоянного участия в боях на передовой. Отныне эта схема больше не работает, подытожили аналитики.

Ранее украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на Генштаб сообщила, что до конца года на Украине намерены расформировать все интернациональные легионы. В командовании ВСУ реформу назвали «эволюционным процессом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли скорый переход Одессы под контроль российских войск

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    В США раскрыли стратегию Европы по спасению Украины

    Электробус протаранил остановку в Москве

    Российская конькобежка отобралась на Олимпиаду

    Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok