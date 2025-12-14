«ВХ»: Решение расформировать «иностранные легионы» на Украине назревало давно

Необходимость расформирования интернациональных легионов на Украине и объединения командования в одних руках назрела давно. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная Хроника» («ВХ»).

Как отмечают аналитики, теперь не стоит ожидать особых условий для наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Все они будут направляться на передовую, в основном, в пехоту, где критически не хватает людей», — прогнозируют эксперты.

По их оценке, в ряде подразделений иностранцы и так уже составляют заметную часть личного состава. К примеру, это касается 47-й бригады «Магура», 82-й ОДШБр и бригад «сотой» серии.

Впрочем, говорить о полном прекращении притока добровольцев еще рано, добавляет «ВХ». Значительная часть иностранцев отправлялась на Украину ради того, чтобы заработать. Обычно их брали в подразделения БПЛА, разведку и на другие относительно безопасные должности, которые не требовали постоянного участия в боях на передовой. Отныне эта схема больше не работает, подытожили аналитики.

Ранее украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на Генштаб сообщила, что до конца года на Украине намерены расформировать все интернациональные легионы. В командовании ВСУ реформу назвали «эволюционным процессом».