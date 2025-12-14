Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:33, 14 декабря 2025Путешествия

Россиянка описала встречу с семьей из США в Европе фразой «смеялись над одними шутками»

Алина Черненко

Фото: View Apart / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала во французских Альпах и рассказала о встрече с семьей граждан США. Историей она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что во время отдыха в горах Европы к ним с мужем подошла семейная пара, которая услышала русскую речь. Новые знакомые признались, что они родились в Советском Союзе: женщина — в Казахстане, а мужчина — в Узбекистане. Затем они перебрались в Россию, а в 2000-х годах по программе Work&Travel переехали в США, где живут до сих пор, получив гражданство.

Материалы по теме:
Миллионы россиян сходят с ума от русского стиля. В чем секрет его популярности?
Миллионы россиян сходят с ума от русского стиля.В чем секрет его популярности?
25 марта 2025
Лучшие советские комедии: топ-20 фильмов с отличным юмором и высоким рейтингом
Лучшие советские комедии:топ-20 фильмов с отличным юмором и высоким рейтингом
27 мая 2025

Россиянка рассказала, что несколько дней отдыха они провели вместе и были рады общению. «Мы с полуслова понимали друг друга, смеялись над одними и теми же шутками. И, знаете, как-то ярко я осознала: наш человек все равно будет нашим, где бы он ни жил. У нас есть общий язык, который понятен и комфортен только нам. Оказывается, наша родина путешествует вместе с нами», — такими фразами описала свой опыт соотечественница.

Блогерша сделала вывод, что их с новыми знакомыми объединил общий культурный код, формирующийся «из черно-белых телевизоров, из запаха библиотечных книг, из походов в кино, из цитат и реплик, которые все вокруг повторяют».

«Можно выучить новый язык до уровня носителя, можно со временем встроиться в другую культуру, но в моменты искренности или веселья на поверхность обязательно всплывут обрывки тех самых, родных кино- или мультдиалогов», — заключила автор.

Ранее другая россиянка описала встречу с поляками в отеле Туниса фразой «видели ужас в глазах». По ее словам, иностранцы никак не ожидали встретить там русских.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе захотели видеть президентом Украины еще одного кандидата. Кто может составить конкуренцию основным политикам?

    В России задумались о новом Госплане

    Москвич впервые выиграл дело по «эффекту Долиной»

    Россиянам назвали несколько простых правил долголетия

    В Кремле объяснили слова Путина о поездках по Москве «по-тихому»

    В США узнали о сюрпризе Трампу от Зеленского

    Россиянка описала встречу с семьей из США в Европе фразой «смеялись над одними шутками»

    Джон Сина ушел из рестлинга

    Десятки людей застряли на трассе в российском регионе из-за метели

    В Москве оценили шансы передачи России Александровского подворья в Иерусалиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok