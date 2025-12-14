Россиянка описала встречу с семьей из США в Европе фразой «смеялись над одними шутками»

Российская путешественница побывала во французских Альпах и рассказала о встрече с семьей граждан США. Историей она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что во время отдыха в горах Европы к ним с мужем подошла семейная пара, которая услышала русскую речь. Новые знакомые признались, что они родились в Советском Союзе: женщина — в Казахстане, а мужчина — в Узбекистане. Затем они перебрались в Россию, а в 2000-х годах по программе Work&Travel переехали в США, где живут до сих пор, получив гражданство.

Россиянка рассказала, что несколько дней отдыха они провели вместе и были рады общению. «Мы с полуслова понимали друг друга, смеялись над одними и теми же шутками. И, знаете, как-то ярко я осознала: наш человек все равно будет нашим, где бы он ни жил. У нас есть общий язык, который понятен и комфортен только нам. Оказывается, наша родина путешествует вместе с нами», — такими фразами описала свой опыт соотечественница.

Блогерша сделала вывод, что их с новыми знакомыми объединил общий культурный код, формирующийся «из черно-белых телевизоров, из запаха библиотечных книг, из походов в кино, из цитат и реплик, которые все вокруг повторяют».

«Можно выучить новый язык до уровня носителя, можно со временем встроиться в другую культуру, но в моменты искренности или веселья на поверхность обязательно всплывут обрывки тех самых, родных кино- или мультдиалогов», — заключила автор.

