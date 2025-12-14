Посол Бердыев: Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне

Российская делегация прибыла на встречу шерп Группы двадцати (G20), которая состоится в Вашингтоне 15 и 16 декабря. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

«Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу», — написал Бердыев.

Ранее Госдепартамент США объявил, что место Южно-Африканской Республики (ЮАР) в «Большой двадцатке» (G20) займет Польша. Глава ведомства Марко Рубио отметил, что успех Польши разительно контрастирует со стагнацией экономики ЮАР. Кроме того, по его словам, неотъемлемой частью внутренней политики африканской страны стали «расизм и терпимость к насилию в отношении своих граждан».