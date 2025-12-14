Российские войска продвинулись в Гуляйполе

Рожин: Подразделения ВС РФ продвигаются в кварталах Гуляйполя

Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в городских кварталах Гуляйполя. Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В самом Гуляйполе наши войска с тяжелыми боями продвигаются в городских кварталах, постепенно устанавливая контроль над той частью города, которая находится к востоку от реки Гайчур», — написал Рожин.

Он добавил, что к северу от города российские войска закончили работы по взятию Варваровки и в ближайшее время займут Прилуки.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил, что продолжаются уличные бои за Гуляйполе. В свою очередь, 10 декабря сообщалось, что российские войска давят на подразделения ВСУ в городе с восточного направления, там идут «очень серьезные, ожесточенные бои».