Сийярто вступил в перепалку с главой украинского МИД из-за России

Сийярто раскритиковал выпад главы МИД Украины Сибиги в адрес Орбана из-за России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто раскритиковал выпад главы украинского МИД Андрея Сибиги в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который был связан с позицией последнего по замороженным активам России. Он вступил с ним в перепалку в соцсети Х.

«Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!!» — подчеркнул Сийярто.

Ранее Сибига заявил, что Орбан якобы является «самым ценным активом России в Европе». Так он отреагировал на заявление премьера Венгрии, что изъятие замороженных российских активов станет «объявлением войны» Евросоюза с РФ. Орбан подчеркнул, что конфискация сотен миллиардов евро, принадлежащих какой-либо стране, никогда не оставалась без ответа.