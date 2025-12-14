Реклама

06:17, 14 декабря 2025Бывший СССР

Спутницу экс-главы МИД Украины уличили в использовании СВО для пиара секс-шопа

РИА Новости: Спутница Кулебы использует тему СВО для продвижения секс-шопа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Спутница экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая использует тему украинского конфликта для продвижения секс-шопа в Киеве. В этом ее уличило РИА Новости на основе данных социальных сетей.

В аккаунте магазина нередко фигурирует тема спецоперации (СВО). В частности, имеется специальный отдел с секс-игрушками для раненых ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, им предлагается использовать БДСМ-набор, который подойдет для инвалидов.

Среди публикаций имеются материалы о «сексуальной жизни после плена» и «возбуждении в ходе обстрелов». В день независимости Украины подписчиков поздравил ЛГБТ-активист (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), заявивший, что «независимость — это сексуальная свобода».

Павелецкая открыла секс-шоп в феврале этого года. «Секс — это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа», — объяснила она свое решение.

