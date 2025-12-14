Телеведущая Ксения Бородина оказалась под риском потери товарных знаков в России

Телеведущая Ксения Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года

Телеведущая Ксения Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, одноименный бренд Бородиной Роспатент зарегистрировал в июне 2017 года, а товарную марку Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. Срок действия обоих наименований истекает в июне 2026 года. Под этими знаками в России возможно продается косметическая продукция и одежда.

