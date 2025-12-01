Интернет и СМИ
13:24, 1 декабря 2025

Бородина заступилась за Долину

Бородина заявила, что ругань на Долину может довести ее до сердечного приступа
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина заступилась за певицу Ларису Долину на фоне скандала с продажей ее квартиры и последовавший за ней критикой в соцсетях. На эту тему Бородина высказалась в Telegram-канале.

«Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями? (...) Сейчас довести до инфаркта Долину — это не подвиг будет!» — сочла телеведущая.

Блогерша также добавила, что многие компании, которые отказались сотрудничать с Долиной, никогда с ней раньше не работали, а пользователи сети просто вымещают злость на певице. По мнению Бородиной, тем, кто ругает Долину в соцсетях, нужно записаться к психологу и обратиться в суд, который вынес решение по делу певицы.

Ранее концертный директор Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал массовую критику в ее адрес. По его словам, устроившие «оголтелую травлю» певицы россияне сделали преждевременные выводы. Он также добавил, что сама артистка тяжело переживает обвинения и насмешки.

Россияне начали критиковать певицу в соцсетях после того, как суд принял решение оставить Долиной квартиру, которую она продала покупательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей. По версии артистки, она передала полученные от покупательницы деньги мошенникам. При этом Лурье деньги не вернули.

