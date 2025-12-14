Трамп пригрозил новыми пошлинами Таиланду и Камбодже

Президент США Дональд Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами, если страны не прекратят боевые действия. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Я только что, 10 минут назад, использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей. Я сказал: "Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран"», — сообщил он, говоря о телефонном разговоре с лидерами двух стран.

Глава Белого дома подчеркнул, что тарифы являются эффективным инструментом его внешней политики. По его словам, будет «ужасно», если Верховный суд США признает часть введенных им пошлин незаконными.

Ранее вдоль границы Таиланда с Камбоджей снова начались боестолкновения.