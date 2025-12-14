Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 14 декабря 2025Мир

Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже

Трамп пригрозил новыми пошлинами Таиланду и Камбодже
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами, если страны не прекратят боевые действия. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Я только что, 10 минут назад, использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей. Я сказал: "Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран"», — сообщил он, говоря о телефонном разговоре с лидерами двух стран.

Глава Белого дома подчеркнул, что тарифы являются эффективным инструментом его внешней политики. По его словам, будет «ужасно», если Верховный суд США признает часть введенных им пошлин незаконными.

Ранее вдоль границы Таиланда с Камбоджей снова начались боестолкновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

    В России задумались о новом Госплане

    Подполье рассказало об «очень активной работе» порта в Измаиле

    Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже

    Военный оценил угрозу ослепления дронов в зоне СВО

    В Госдуме предупредили о наказании за проживание без регистрации

    В США высказались о безнадежном положении Украины

    Собянин сообщил об уничтоженном БПЛА при подлете к Москве

    Спутницу экс-главы МИД Украины уличили в использовании СВО для пиара секс-шопа

    Командир «Ахмата» раскрыл действия ВСУ при угрозе плена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok