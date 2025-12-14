Трампа сравнили с Гринчем

Politico: Трамп похитил у европейцев Рождество, как Гринч

На рождественских вечеринках в европейских посольствах царит крайне мрачная атмосфера из-за президента США Дональда Трампа, который своим пренебрежительным отношением к союзникам похитил у них Рождество, как Гринч. Статью с таким сравнением выпустила газета Politico.

«После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских посольствах стало очевидно, что настроение там довольно мрачное. Создавалось впечатление, что жители Европы с ужасом наблюдали, как Гринч крадет Рождество», — указано в статье.

Отмечается, что одной из причин упаднического настроения европейских дипломатов стала новая стратегия национальной безопасности США, в которой Европейский союз (ЕС) подвергается серьезной критике. Один из дипломатов заявил газете, что из-за действий Трампа «западный альянс распался и уже никогда не будет прежним».

Ранее о конце эпохи Pax Americana («Американского мира») для Европы заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать свои», — сказал он.