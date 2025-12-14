Реклама

14:34, 14 декабря 2025Спорт

Тренер вратарей сборной России оценил игру Сафонова за ПСЖ

Тренер вратарей сборной России Кафанов: Сафонову нужно в каждом матче брать свое
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова за ПСЖ. Его слова приводит «Чемпионат».

Кафанов отметил безошибочную игру Сафонова в трех последних матчах ПСЖ. По мнению тренера, несмотря на два пропущенных мяча в последней встрече с «Метцем», российский вратарь совершил много качественных действий и хорошо играл ногами.

«Матвею сейчас нужно в каждом матче брать свое. В последней игре он сделал все возможное, чтобы не пропустить эти два гола, и по этим мячам к нему не может быть претензий ни у тренеров, ни у болельщиков», — сказал Кафанов. Кроме того, специалист указал на то, что конкурент Сафонова — француз Люка Шевалье — допускает много ошибок.

13 декабря Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ на матч чемпионата Франции с «Метцем». Парижане одержали победу со счетом 3:2. В двух предыдущих встречах россиянин не пропускал: в чемпионате Франции парижане разгромили «Ренн» (5:0), а в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

